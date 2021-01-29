РИАМО - 29 янв. Возведение спортивного кластера на территории Мневниковской поймы в Москве займет 5-7 лет, на этой территории планируют возвести 15 объектов, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

«Огромная территория, где разработан проект планировки. Предполагается огромный спортивный кластер, причем, когда этот кластер реализуется, он будет ничем не уступать территории «Лужников», - сказал Загрутдинов.

Он отметил, что на сегодняшний день на территории предполагается строительство порядка 15 объектов, 10 из которых будут строить совместно с инвесторами.

«Предполагается большое участие инвесторов и, с учетом этого, такой проект, я думаю, будет реализовываться 5-7 лет», - отметил глава департамента.

Он уточнил, что в этом году на территории кластера планируют ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и крытым катком.

Также завершается разработка концепции серфинг-парка «Волна», и продолжается разработка концепции центра керлинга.​

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