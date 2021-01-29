РИАМО - 29 янв. Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласовала выставление участка на Варшавском шоссе в ЮАО Москвы на аукцион, назначение участка – строительство спортивно-бытового комплекса, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Участок находится по адресу: Варшавское шоссе, владение 170Г. Площадь участка - 0,1 гектара.

«Инвестор будет определен в ходе аукциона, с победителем заключат соответствующий договор аренды земельного участка», - говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, потенциальным инвесторам на участке предложат построить объект с функциями бытового обслуживания и обеспечения занятий спортом суммарной площадью 1,5 тысячи квадратных метров.