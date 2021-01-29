РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. Жители поселка Малаховка подмосковных Люберец попросили депутата Мособлдумы Владимира Жука установить брусья на новой спортивной площадке, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Площадка находится по адресу: Малаховка, улица 1-я Первомайская, дом 1В. Ее открыли 1 декабря 2020 года в рамках проекта инициативного бюджетирования и при поддержке депутата Мособлдумы Владимира Жука. В пятницу парламентарий осмотрел площадку.

«Площадка выполнена качественно, подростки после школы занимаются. Пообщался с жителями, они сказали, что освещение работает на площадке. Также жители попросили установить еще пару элементов, например, брусья, постараемся в ближайшее время рассмотреть эту просьбу и продумать, где именно установить», - сказал Жук.

Площадка имеет общую площадь в 180 квадратных метров. На ней расположены четыре тренажера, а также взрослая и детская воркаут-площадки. Пользоваться оборудованием можно с 14 лет.

Общая стоимость проекта составила 1,4 миллиона рублей, 1% оплатил находящийся по соседству Еврейский общинный центр.