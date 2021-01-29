РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 янв. Детский сад на 320 мест планируют открыть в жилом комплексе подмосковного Красногорска этой весной, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина осмотрела ход строительства социальных объектов в поселке Нахабино в пятницу.

«Строительство социальных объектов - одна из самых важных тем для Красногорска. Мы сегодня побывали в ЖК «Красногорский», где в финальной части находятся работы по строительству садика на 320 мест. В настоящий момент идет закупка оборудования - не основного, но без которого невозможно открытие, - посуды, постельного белья и так далее», - сообщила Хаймурзина.

Она пояснила, что закупочные процедуры и лицензирование займут порядка 2-2,5 месяцев. Открытие детсада планируется этой весной.

В детском саду оборудованы бассейн, залы для занятий.