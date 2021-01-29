РИАМО - 29 янв. Градостроительно-земельная комиссия столицы согласовала выделение участка под завершение строительства станции скорой помощи на 20 машин в Щербинке, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Участок находится по адресу: город Щербинка, Северная коммунальная зона на пересечении улицы Маршала Савицкого и проектируемого проезда №728 в ЮЗАО.

«В настоящее время готовность объекта незавершенного строительства составляет 50%. Подстанция площадью 3,6 тысячи квадратных метров будет рассчитана на 20 машин», - говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, компания АНО «Развитие социальной инфраструктуры» получила участок площадью около 0,6 гектара для завершения строительства подстанции.

С застройщиком заключен договор аренды участка на три года.