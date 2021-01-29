РИАМО - 29 янв. Прощание с народным артистом СССР, звездой театра имени Вахтангова Василием Лановым пройдет в его родном театре 1 февраля, сообщает ТАСС. ​

В начале года Лановой заразился коронавирусом, его госпитализировали вместе с женой Ириной Купченко. Артист ушел из жизни 28 января в возрасте 87 лет.

Ранее в театре имени Вахтангова приняли решение убрать из репертуара спектакли «Посвящение Еве» и «Последние луны», в которых играл Лановой.