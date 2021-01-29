РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 янв. Четыре ученицы домодедовских школ заняли призовые места на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, сообщила начальник управления образования администрации Домодедова Елена Болмазова.

«8 домодедовских школьников приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Результат - четыре призовых места!» - написала Болмазова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Призерами стали ученицы гимназии №5 Софья Семенова, Алина Попова и Елизавета Делан, а также ученица лицея №3 Екатерина Панькова.