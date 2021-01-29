РИАМО - 29 янв. Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласовала прекращение реализации проекта строительства автодрома и расторжение договора аренды участка в районе Капотня на юго-востоке столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Объект должен был находиться по адресу: улица Капотня, проектируемый проезд № 5217.

«Однако реализовать проект заявитель не смог – разрешение на строительство не выдавалось, освоение участка не началось», - говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, на участке площадью около полутора гектаров инвестор должен был построить автодром, но не справился с обязанностями.

В дальнейшем участок планируют выставить на торги. Вопрос его использования будет решаться городом.

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