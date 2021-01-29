РИАМО - 29 янв. Еще 1095 пациентов с коронавирусом вылечили в Московской области, за все время выздоровели и выписались свыше 151 тысячи человек, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья.
«Выздоровели и выписались 151 079 человек», - говорится в сообщении.
В Московской области продолжается масштабная вакцинация от Covid-19. При этом эпидемиологическая ситуация уже позволяет начать сворачивание коек для пациентов с Covid-19.
Еженедельно перепрофилированные стационары будут возвращаться к плановой работе. Первыми к плановому приему пациентов вернут хирургические, кардиологические, педиатрические профили и родовспоможение.
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Текстовая трансляция
29 ЯНВАРЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Вузы в РФ могут возобновить очное обучение с 7 февраля. Решение будет приниматься по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.
- Единая цифровая платформа стала основой успешного лечения пациентов с коронавирусом в Москве, сейчас эпидситуация в столице приходит в норму.
- Москва изучит возможности лечения кровью привитых от Covid‑19:
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