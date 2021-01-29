РИАМО - 29 янв. Еще 1095 пациентов с коронавирусом вылечили в Московской области, за все время выздоровели и выписались свыше 151 тысячи человек, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья.

«Выздоровели и выписались 151 079 человек», - говорится в сообщении.

В Московской области продолжается масштабная вакцинация от Covid-19. При этом эпидемиологическая ситуация уже позволяет начать сворачивание коек для пациентов с Covid-19.

Еженедельно перепрофилированные стационары будут возвращаться к плановой работе. Первыми к плановому приему пациентов вернут хирургические, кардиологические, педиатрические профили и родовспоможение.

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Текстовая трансляция

29 ЯНВАРЯ

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- Вузы в РФ могут возобновить очное обучение с 7 февраля. Решение будет приниматься по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.

- Единая цифровая платформа стала основой успешного лечения пациентов с коронавирусом в Москве, сейчас эпидситуация в столице приходит в норму.

- Москва изучит возможности лечения кровью привитых от Covid‑19: