РИАМО - 29 янв. Народному артисту СССР Василию Лановому посветят памятную табличку, также в столице может появиться памятник, сообщает РИА Новости.

По словам главы комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, нужно определить место, где будет увековечена память об артисте.

«Конечно, увековечат память Василия Семеновича всеми возможными способами. Конечно, обращения будут, понятно, и табличка, и, возможно, памятник», - сказал Герасимов.

Он также отметил, что Лановому в конце прошлого года было присвоено звание «Почетный гражданин Москвы».

Известный советский и российский актер Василий Лановой умер в возрасте 87 лет от коронавируса.

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