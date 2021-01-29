РИАМО - 29 янв. Еще 1044 случая коронавируса выявили в Подмосковье, за все время пандемии в регионе выявили свыше 190 тысяч случаев заражения Covid-19, говорится в сообщении регионального оперштаба по ситуации с коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области выявлен 190 591 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3 696 человек», - говорится в сообщении.

При проявлении первых симптомов ОРВИ жителям региона рекомендуют оставаться дома и вызывать врача. В регионе работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт.

В регионе продолжается масштабная вакцинация от Covid-19. Прививку можно сделать как в городских поликлиниках, так и в мобильных пунктах.

В Подмосковье заработал сервис СМС-уведомлений, который призван напомнить жителям региона о необходимости пройти второй этап вакцинации от коронавируса.

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Текстовая трансляция

29 ЯНВАРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вузы в РФ могут возобновить очное обучение с 7 февраля. Решение будет приниматься по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.

- Единая цифровая платформа стала основой успешного лечения пациентов с коронавирусом в Москве, сейчас эпидситуация в столице приходит в норму.

- Москва изучит возможности лечения кровью привитых от Covid‑19: