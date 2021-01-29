РИАМО - 29 янв. Монолитные работы строительства Центра самбо и Центра бокса в столичном спорткомплексе «Лужники» завершены на 70%, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«На сегодняшний день на объекте ведутся активные монтажные работы. На сегодня завершились 70% монолитных работ, металлоконструкций сегодня смонтировано 1300 тонн, это 50%. Сейчас строители преступают к строительству еще двух этажей, они будут полностью из металлоконструкций. На сегодняшний день мы идем даже с опережением», - сказал Загрутдинов.

По его словам, открытие центров состоится в 2022 году, но строительство, как и предполагалось, завершится к концу 2021 года.

«По регламентным срокам такие объекты строятся три года. <…> Но мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу процесс ускорить. В этом году мы точно строительно-монтажные работы завершим. <…> Мы будем прикладывать все усилия, чтобы ввести его эксплуатацию в этом году. Начинать его полноценно эксплуатировать можно будет в следующем году», - заключил глава департамента.

Международный Центр самбо и Центр бокса в «Лужниках» будут расположены под одной крышей. Общая площадь здания вместе с паркингом составит почти 45 тысяч квадратных метров. В Международном центре самбо будут зал для соревнований на три ковра с трибунами на 1,6 тысячи зрителей и VIP-ложа на 40 человек, а также тренировочный зал на три ковра по 8 метров каждый, административные помещения и комнаты отдыха.

В Центре бокса планируют обустроить зал для соревнований на два ринга с трибунами на 2 тысячи зрителей и местами для инвалидов с VIP-ложей на 90 человек, а также тренировочный зал на три боксерских ринга.