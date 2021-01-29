РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 янв. В Домодедове за сутки выявили еще 39 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 5613 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 1044 случая заболевания коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области выявлен 190 591 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3 696 человек. Выздоровели и выписались 151 079 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: <...> Домодедово 5613 (плюс 39)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

29 ЯНВАРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вузы в РФ могут возобновить очное обучение с 7 февраля. Решение будет приниматься по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.

- Единая цифровая платформа стала основой успешного лечения пациентов с коронавирусом в Москве, сейчас эпидситуация в столице приходит в норму.

- Москва изучит возможности лечения кровью привитых от Covid‑19: