РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 янв. В Балашихе за минувшие сутки выявили 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 5 708 случаев заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.
В Подмосковье за сутки выявили 1044 новых случая заражения коронавирусом.
«На данный момент в Московской области зарегистрировали 190 591 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 151 079 человек выписали домой из стационаров, скончалось из-за развившихся осложнений 3 696 человек. 5 708 случаев инфицирования зафиксировано в Балашихе (плюс 64)», – говорится в сообщении.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
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