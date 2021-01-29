РИАМО - 29 янв. Деятели культуры и искусства скорбят в соцсетях из-за смерти народного артиста СССР, звезды театра имени Вахтангова, известного общественного деятеля Василия Ланового. Коллеги и друзья вспоминают о его таланте и влиянии на культуру всей страны.

Колоссальная потеря

Лановой ушел из жизни 28 января в возрасте 87 лет. В начале года артист заразился коронавирусом, ему потребовалась госпитализация.

«Не будет никакого преувеличения, если сказать, что русский театр и кинематограф понесли колоссальную потерю в связи с уходом из жизни Василия Семеновича Ланового - легендарного артиста, настоящего рыцаря Вахтанговской сцены, выдающегося человека, блистательного романтического героя с огромным диапазоном характеров», - написала в Instagram народная артистка России Надежда Бабкина.

Заслуженная артистка РФ, худрук подмосковного ТЮЗа Нонна Гришаева отметила в соцсети, что не может поверить в смерть Ланового.

Заслуженный артист России, актер театра имени Евгения Вахтангова Александр Олешко также выразил соболезнования в связи со смертью неповторимого профессионала и учителя. Олешко отметил, что Лановой украсил эту жизнь и подарил всем свет, радость, восторг и восхищение. Также он назвал Ланового примером чести и достоинства.

Продюсер Иосиф Пригожин отметил, что с Лановым уходит целая эпоха. Он был импозантным красавцем, кумиром миллионов женщин страны. Память о нем будет всегда жить в сердцах зрителей.

Свои соболезнования также принесла певица Валерия. Телеведущий Дмитрий Борисов поделился аудиопоздравлением от Ланового на Новый год.

«Василий Семенович... Светлая память. Кажется, что вот только обменялись поздравлениями», - отметил он.

Последний «офицер» актерского искусства

С легендарным артистом и наставником попрощался заслуженный̆ артист РФ, телеведущий Вячеслав Манучаров. Он подчеркнул, что никогда не забудет уроков жизни и напутствий Ланового, его клятву профессии, а также установку быть всегда «на опоре».

«Вот и не стало Василия Семеновича Ланового... Последнего «офицера» актерского искусства, советской культуры», - написал заслуженный артист Российской Федерации Гоша Куценко.

Куценко отметил, что после службы в армии свой первый автограф он взял у служебного входа театра Вахтангова. Именно это подтолкнуло будущего артиста поступать в театральный вуз.

Свои соболезнования в связи со смертью Ланового выразила министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

«Много работал с нами, столько дал творческих вечеров в Подмосковье. Мудрый, внимательный, восприимчивый к несправедливости. Светлая память. Помолчим», - написала Харламова в Instagram.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Instagram-аккаунте назвала смерть Ланового невосполнимой потерей.

Его будут помнить все

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, председатель Московского отделения Союза кинематографистов, народный артист РФ Евгений Герасимов отметил, что память о Василии Лановом в Москве будет увековечена.

Свои соболезнования в связи с кончиной легендарного артиста выразил глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов.

«Царство Небесное и вечная память», - написал Иванов в Instagram.

Также об уходе знаменитого актера в Twitter высказался председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков. Он отметил, что Ланового будут помнить все, кто хотя бы раз его видел и слышал.

Свои соболезнования также выразили журналист Дмитрий Смирнов, писатель-фантаст Александр Пелевин и многие другие.

Лановой родился в 1934 году. Служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой труда РФ.

Артист известен по фильмам «Дни Турбиных», «Солярис», «Аттестат зрелости» и многим другим.​