РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. Несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется, волонтерский центр Люберцы не остановит работу, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии.

«Слаженные действия волонтеров и активистов партии с депутатами, сотрудниками соцзащиты, администрацией округа, медиками и предпринимателями обеспечили оперативное и качественное оказание помощи всем нуждающимся. Пока коронавирус не отступит, мы будем продолжать в том же духе», - сказал глава округа Владимир Ружицкий.

По словам руководителя волонтерского штаба «Единой России» в Люберцах Георгия Николаева, в работе также активно участвуют представители общественных организаций, молодогвардейцы и неравнодушные жители муниципалитета.

«Штаб добровольцев «Единой России» до сих пор находится на передовой. Конечно, за время пандемии ребята устали: они совмещали работу и учебу с волонтерской деятельностью. Но, понимая важность своего дела, все трудности переносили мужественно. Любому волонтерскому штабу тяжело существовать без поддержки. Депутаты, активисты и члены партии «Единая Россия» оказывали нам существенную помощь. Мы очень благодарны им за это», - добавил Николаев.