РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 янв. Организацию горячего питания в школе №15 и гимназии №5 в микрорайоне Заря и соблюдение требований Роспотребнадзора проверили сотрудники Ногинского территориального отдела управления Роспотребнадзора региона, Балашихинской городской прокуратуры и управления по образованию администрации Балашихи, нарушений в ходе проверки не выявлено, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В ходе проверки оценили, как соблюдаются требования к санитарному состоянию, содержанию помещений и мытью посуды, санитарно-техническому обеспечению организации общественного питания образовательных учреждений, а также посмотрели, как хранят и изготавливают кулинарную продукцию.

«Были отобраны пробы на микробиологическую безопасность в готовых блюдах, которые отправлены на дальнейшее исследование. Во время проверки нарушений при организации горячего питания ни в одной из школ не нашли. Все замечания по итогам проверки будут устранены», - говорится в сообщении.

Рацион питания для учеников общеобразовательных учреждений включает в себя диетические и тщательно подобранные блюда. В расчет берутся питательные свойства и сезонность. С 1 сентября 2020 года в Московской области заработал проект «Родительский контроль», в рамках которого родители учеников могут прийти в школу и попробовать еду, которую дают детям.