РИАМО - 29 янв. За прошедшие сутки в Москве вылечили от коронавирусной инфекции 6180 человека, с начала пандемии выздоровели 803 642 человека, сообщает оперштаб Москвы.

«В Москве выявлено 2799 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1042 человека. В столице скончалось 63 пациента», – говорится в сообщении

За все время пандемии Covid-19 в городе выявили более 925 тысячи случаев заражения.

Жителей мегаполиса просят оставаться дома при возникновении любых симптомов ОРВИ. Общественные места нужно посещать в маске и перчатках.

На текущий момент в Москве ведется масштабная вакцинация от Covid-19. Привиться можно в 100 поликлиниках и в выездных пунктах, которые располагаются в общественных местах.

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29 ЯНВАРЯ

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- Единая цифровая платформа стала основой успешного лечения пациентов с коронавирусом в Москве, сейчас эпидситуация в столице приходит в норму.

- Москва изучит возможности лечения кровью привитых от Covid‑19: