РИАМО - 29 янв. Дорожные службы Подмосковья 28 января работали в усиленном режиме, за сутки они очистили от выпавшего снега более 22 тысяч километров дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Работы на подведомственной сети не прекращались и ночью — чистили дороги свыше 1 тысячи единиц спецтехники и более 1,2 тысячи дорожных рабочих. За минувшую ночь очистили и обработали противогололедными материалами свыше 13,4 тысячи километров областных дорог», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

При этом приоритет отдавался работам на вылетных магистралях и маршрутах общественного транспорта, на подходах к остановочным пунктам. Для обеспечения комфортного и безопасного проезда транспорта и пешеходного движения продолжается контроль погодных условий и дорожной обстановки.

В пятницу в Московской области температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов. Ночью похолодает до минус 5 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

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