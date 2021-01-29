РИАМО - 29 янв. Подмосковные полицейские задержали 36-летнего уроженца одной из республик Средней Азии, подозреваемого в покушении на сбыт около килограмма гашиша, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Машину подозреваемого остановили на 124-м километре автодороги М-5 «Урал».

«При проверке документов водитель заметно нервничал, в связи с чем полицейскими было принято решение досмотреть транспортное средство. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа УМВД России по городскому округу Коломна», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она отметила, что в багажнике машины сотрудники полиции обнаружили полимерный сверток с веществом растительного происхождения.

«По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – гашишем общей массой около килограмма», – добавила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу.​