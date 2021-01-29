РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 янв. В подмосковных Котельниках организацию пешеходной зоны обсудили в микрорайоне «Силикат», говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков с рабочим визитом посетил городской округ Котельники. Цель его поездки – встретиться и обсудить с местными жителями вопросы организации пешеходной зоны в микрорайоне «Силикат». Проект стал одним из победителей рейтингового голосования на портале «Добродел» по благоустройству общественных территорий. Работа на данной территории является одним из самых значимых проектов в 2021 году для городского округа.

«Необходимо не только благоустроить эту зону, но и привести в соответствующий вид Дом культуры и территорию близлежащих домов. Важно, что спортивную часть мы не отменили, есть силовые тренажеры, есть и плоскостные сооружения, которые будут хорошей точкой притяжения для жителей городского округа», - сказал глава регионального спорта.

Общая площадь работ составит 16 тысяч квадратных метров. Планируется, что подрядная организация приступит к началу работ в апреле 2021 года при наступлении благоприятных погодных условий.

«У нас есть красивая картинка, важно, чтобы ожидание и реальность совпадали и не были оторваны друг от друга. Жители будут каждый день следить за реализацией проекта», - уточнил Терюшков.

Пешеходная зона сопряжена с Домом культуры «Силикат», филиалом университета «Дубна», школой №1 и детской школой искусств.

«В дальнейшим нам необходимо развивать и другие пространства. В целом, здесь создаются хорошие и современные условия», - сказал министр.