РИАМО - 29 янв. К концу 2021 года на территории строящегося спортивного кластера на Воробьевых горах завершат строительство трех горнолыжных склонов, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Спортивный кластер на Воробьевых горах будет связан с горнолыжными видами спорта. Мы его реализуем совместно с инвесторами, причем, часть строят инвесторы, а часть - мы. По нашей части мы будем строить 40-метровый трамплин, будем строить 3 горнолыжных склона. К концу этого года задача поставлена завершить», - сказал Загрутдинов.

Он отметил, что на месте строительства кластера сложные геологические условия. На данный момент уже завершены все проектные изыскания и получены положительное заключения экспертизы.

В рамках строительства кластера зимних видов спорта на территории Воробьевых гор появятся трамплины для лыжников и сноубордистов, экстрим-парк, роллердром, веревочный̆ парк, санная трасса, бугельная канатная дорога, спортшколы и экстремальный аттракцион зиплайн.​