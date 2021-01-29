РИАМО - 29 янв. К концу 2021 года на территории строящегося спортивного кластера на Воробьевых горах завершат строительство трех горнолыжных склонов, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что на месте строительства кластера сложные геологические условия. На данный момент уже завершены все проектные изыскания и получены положительное заключения экспертизы.
В рамках строительства кластера зимних видов спорта на территории Воробьевых гор появятся трамплины для лыжников и сноубордистов, экстрим-парк, роллердром, веревочный̆ парк, санная трасса, бугельная канатная дорога, спортшколы и экстремальный аттракцион зиплайн.
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