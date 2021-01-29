РИАМО - 29 янв. За последние сутки в столице подтвердили 2799 новых случаев коронавирусной инфекции, за все время пандемии в мегаполисе выявили 925 358 случаев заражения, сообщает московский оперштаб.

В городе активно ведется вакцинация населения от коронавируса. Прививку можно сделать в 100 городских поликлиниках и в мобильных пунктах. Вакцинация проводится бесплатно. Нужно иметь лишь паспорт и полис ОМС.

За последние сутки в России выявлено 19 238 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 534 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 26 204 человека.

В настоящий момент по всей стране выявили 3 813 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 72 185 летальных исходов, выздоровело 3 255 462 человека.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

29 ЯНВАРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вузы в РФ могут возобновить очное обучение с 7 февраля. Решение будет приниматься по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.

- Единая цифровая платформа стала основой успешного лечения пациентов с коронавирусом в Москве, сейчас эпидситуация в столице приходит в норму.

- Москва изучит возможности лечения кровью привитых от Covid‑19: