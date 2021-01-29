РИАМО - 29 янв. Девелоперская группа компаний «Инград» в текущем году планирует открыть современные многофункциональные офисы эксплуатационно-управляющих компаний (ЭУК) и отделов заселения, обслуживающих пять жилых кварталов в Московском регионе, говорится в сообщении пресс-службы «Инграда».

«В течение 2021 года планируется ввести в эксплуатацию еще несколько офисов УК – в ЖК «Преображение» и RiverSky в Москве, а также в рамках проекта «Одинград» в подмосковном Одинцове. Кроме того, компания обновит свои офисы в ЖК «КутузовGRAD» на западе столицы и в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах», - говорится в сообщении.

С декабря 2019 года компания приступила к открытию новых офисов в своих ЖК. За этот период были открыты удобные и функциональные помещения в ЖК «Михайлова, 31», «Новочеремушкинская, 17», «Лесопарковый» и «Серебряный парк». Обновление завершено в офисах ЖК VAVILOVE и «Новое Пушкино».

Компания разработала удобные помещения для своих сотрудников и жителей кварталов.

Обновленный формат представляет собой просторные помещения в едином стиле на первых этажах многоквартирных домов. Их основными преимуществами являются удобные планировочные решения, наличие клиентской зоны, бэк-офиса, детской зоны, продуманный дизайн и лаконичность. Каждый офис площадью от 100 квадратных метров рассчитан на работу 10 специалистов и предусматривает комфортную зону для клиентов.

Эксплуатационно-управляющие организации жилых кварталов компании предоставляют широкий перечень услуг для жителей – от оформления всех необходимых документов по процессу приемки-передачи помещений до стандартного набора функций любой управляющей компании.

Кроме того, жителям кварталов ГК «Инград» доступно мобильное приложение «Личный кабинет», которое обеспечивает эффективную связь с ЭУК, в том числе передачу показаний индивидуальных приборов учета и оплату услуг.