РИАМО - 29 янв. В 2021 году в столице построят 13 спортивных объектов общей площадью более 120 тысяч «квадратов», сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«В этом году у нас в планах ввести в эксплуатацию 13 спортивных объектов, в том числе 3 физкультурно-оздоровительных комплекса, 4 спортивных комплекса, 2 футбольных поля, легкоатлетический манеж, ВМХ-велодром. Это более 120 тысяч квадратных метров», - сказал Загрутдинов.

По его словам, строительство знаковых спортивных объектов в столице продолжается даже после окончания Чемпионата мира по футболу, который прошел в 2018 году. Так, в столице идет строительство Центра самбо и Центра бокса в «Лужниках».

Ранее в «Лужниках» появились Дворец гимнастики, Дворец водных видов спорта и канатная дорога. Также была реконструирована Большая спортивная арена.

Реконструкцию стадиона «Москвич» в столице закончат в 2022 году>>