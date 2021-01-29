РИАМО - 29 янв. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Народного артиста СССР Василия Ланового в связи с его кончиной, сообщается на сайте Кремля.

Лановой умер 28 января на 88-м году жизни. В начале года он заразился коронавирусом.

Из-за кончины актера Театр имени Вахтангова снял с репертуара постановки с участием Ланового.

Лановой родился в 1934 году. Служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Он является народным артистом СССР, лауреатом Ленинской премии, Героем труда РФ. Известен по фильмам «Дни Турбиных», «Солярис», «Аттестат зрелости» и многим другим.