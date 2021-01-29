РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 янв. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин вручил благодарственное письмо от губернатора Московской области руководителю образцового коллектива «Хореографический ансамбль «Солнышко», говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Жигалкин посетил открытый урок образцового коллектива «Хореографический ансамбль «Солнышко».

«В торжественной обстановке вручил благодарственное письмо губернатора Московской области его руководителю Екатерине Пустоваловой», - говорится в сообщении.

В этот день Жигалкин встретился с инициативной группой родителей участников ансамбля и в непринужденной беседе за чашкой чая ответил на все интересующие их вопросы, а также рассказал о планах по капитальному ремонту ДК «Белая Дача».

Глава города отметил, что в настоящее время разрабатывается решение не только по ремонту, но и обустройству парковки и оснащения здания системой видеонаблюдения, а «изюминкой» проекта станет зона отдыха для детей и их родителей.