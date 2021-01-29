РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. Полицейские подмосковного Подольска задержали 19-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, которого подозревают в краже кошелька и банковской карты в общежитии округа, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела УМВД России по Подольску поступило заявление от 33-летнего уроженца города Астрахань, проживающего на территории округа. Неизвестный из комнаты общежития на улице Железнодорожная похитил у него кошелек и банковскую карту, с которой впоследствии снял денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила более 12 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 19-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, у которого изъяли похищенную банковскую карту. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.