РИАМО - 29 янв. В офтальмологическом центре Боткинской больницы Москвы в прошлом году выполнили свыше 22,5 тысячи операций, год назад офтальмологическая служба стационара перебралась в новый корпус, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В настоящее время центр представляет собой одну из самых современных глазных клиник не только в России, но и Европе.

«В нашем центре организован полный цикл специализированного лечения: диагностика и амбулаторная помощь, лечение больных с заболеваниями и травматическими повреждениями глаз. Здесь проводятся сложнейшие операции, в том числе по трансплантации роговицы глаза. На сегодняшний день проведено более 220 операций», – сказала заведующая филиалом №1 городской клинической больницы имени С. П. Боткина Гульжияна Аржиматова.

Она добавила, что на текущий момент функционирует уникальное отделение офтальмоонкологии. Здесь пациентам проводят операции по удалению опухолей глаза с дальнейшим лечением и наблюдением. Это проходит бесплатно в рамках ОМС.

В связи с переездом улучшился комфорт пациентов, а у медиков появилось больше возможностей для оказания помощи больным с патологией органов зрения.

Главный врач городской клинической больницы имени С. П. Боткина Алексей Шабунин отметил, что у офтальмологов больницы в распоряжении не только современное оборудование, но и вековые традиции, что обязывает их выполнять свою работу на высоком уровне, а также дает вдохновение продолжать свой труд.

В отделении 11 операционных представляют собой офтальмологический операционный блок. В каждом из них установлено современное оборудование.

Консультативно-диагностическая поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. Она работает в две смены. В штат центра входят два академика РАН, доктора и кандидаты медицинских наук, а также врачи высшей категории.