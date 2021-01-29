РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. Жителям микрорайона Климовск подмосковного Подольска, у которых есть задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, начнут начислять пени, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

С мая 2020 года, по рекомендации правительства Московской области, расчетно-кассовое обслуживание жителей домов в микрорайоне Климовск, находящихся в управлении МУП «СЕЗ», ведет ООО «МосОблЕИРЦ». Эта же организация производит начисления, формирует и выпускает квитанции, ведет очное и дистанционное обслуживание абонентов.

«Однако раз в три месяца ряду жителей многоквартирных домов приходят от МУП «СЕЗ» так называемые долговые квитанции на оплату долга по жилищно-коммунальным услугам. Это та задолженность, которая образовалась у проживающего в тот период, когда оплата производилась через управляющую организацию. Если сумма долга в 2020 году указывалась в квитанции без начисления пеней, то в 2021 году пени будут начисляться», - говорится в сообщении.

Оплатить долг можно в кассе МУП «СЕЗ» по адресу: улица Железнодорожная, 7А, 2-й этаж, в будние дни с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.