РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 янв. Щелковские единороссы в рамках партпроекта «Чистая страна» провели зимний субботник в Гребневе, где убрали территорию у обелиска воинской славы, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

Активисты местного отделения вместе с депутатом совета депутатов Дмитрием Васиным и членом политсовета Ильей Яковлевым провели субботник у обелиска воинской славы в деревне Гребнево.

«В рамках партийного проекта «Чистая страна» мы уже не в первый раз выезжаем на субботники в самые разные части нашего городского округа. Ранее помогали с уборкой ветеранам и на детских площадках. В этот раз решили расчистить территорию у мемориала и близлежащие тротуары», – сказал секретарь первичного отделения Антон Малинин.

Местным отделением реализуется 14 партийных проектов, среди них проект «Чистая страна», который направлен на объединение усилий федеральных и региональных органов власти, профессиональных экологов, активистов и волонтеров для эффективного решения экологических проблем, с которыми сталкиваются жители в повседневной жизни.