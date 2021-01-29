РИАМО - 29 янв. Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» подготовил программу, посвященную жизни и творчеству Антона Павловича Чехова в честь его дня рождения 29 января, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«Мелиховский театр «Чеховская студия» покажет спектакль «Вежливые люди», объединяющий пять рассказов А.П.Чехова, действующими лицами которых являются иностранцы. Эта постановка о разных мировоззрениях, но общих ценностях, где каждому есть, о чем задуматься», - говорится в сообщении.

Спектакль награжден дипломом Международного театрального фестиваля «Липецкие театральные встречи».

В этом году театр «Чеховская студия» планирует выпуск спектакля по произведениям И.А. Бунина, продолжение гастрольной деятельности, участие в фестивалях, которые были перенесены на лето и осень 2021 года. Также коллектив театра представит зрителям популярные музейно-театральные проекты «Чехов. Чайка» и «Дядя Ваня».​

Чехов родился 29 января 1860 года. В этом году исполняется 161 год.