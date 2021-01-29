РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 янв. Территория муниципального казенного учреждения «Территориальное управление «Пироговский» выросла в два раза, сообщил исполняющий обязанности заместителя главы администрации Алексей Калинин.

Площадь МКУ ТУ «Пироговский» составляет более 8,5 тысячи гектар, постоянно проживающее население - более 18 тысяч человек. На территории находится 98 многоквартирных домов, эксплуатацию и обслуживание которых осуществляет семь управляющих компаний, одна из них муниципальная.

«Территория МКУ ТУ «Пироговский» выросла практически в два раза. К этой территории прибавилась территория МКУ ТУ «Мытищинский». К тем 24 населенным пунктам, которые были на территории МКУ ТУ «Пироговский» прибавилось еще 24 пункта МКУ ТУ «Мытищинский», - сказал Калинин в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Он добавил, что сегодня идет процедура становления предприятия, согласование штатной численности, определение работы созданной структуры. Население на территории в летний период увеличивает в разы, это создает определенную нагрузку на инфраструктуру.

«На территории МКУ ТУ «Пироговский» более 3 тысяч частных домовладений. Также у нас находится 23 СНТ. У нас 16 старост на территории, которые являются основой каждого населенного пункта и осуществляют взаимодействие между нами и жителями», - отметил Калинин.