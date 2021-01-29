РИАМО - 29 янв. Спектакли с участием Василия Ланового убрали из репертуара театра имени Вахтангова в связи со смертью артиста, сообщает РИА Новости.

«Спектакли с участием Василия Семеновича Ланового, а это «Посвящение Еве» и «Последние луны», были поставлены специально для него и на него. И последний спектакль на Ланового и Купченко. Поэтому с ними придется распрощаться», - сказал директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Легендарный актер театра и кино скончался в возрасте 87 лет. Его отвезли в больницу с Covid-19 в начале года. 28 января Ланового перевели в реанимацию.

Артист известен широкому зрителю по фильмам «Дни Турбиных», «Солярис», «Аттестат зрелости».

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что мужественные и благородные герои Ланового стали кумирами миллионов зрителей, эти образы невозможно забыть. В театре имени Вахтангова артиста назвали олицетворением чести, благородства и мужества.​