РИАМО - 29 янв. На Щелковском шоссе в столице восстановили движение транспорта, ранее третья полоса в сторону центра и третья полоса в сторону области были заняты из-за ДТП, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Движение восстановлено», – говорится в сообщении.

Авария с участием трех транспортных средств произошла в районе дома №95, корпус 1 по Щелковскому шоссе.

На момент аварии загруженность столичных дорог составляла пять баллов, на текущий момент она сократилась до четырех баллов.