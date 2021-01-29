РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. Познавательная программа «Интересные люди» пройдет онлайн в подмосковных Люберцах в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В пятницу, 29 января, КДЦ «Союз» приглашает юных люберчан на мероприятия. В 12:00 стартует культурно-познавательная программа онлайн «Интересные люди», - говорится в сообщении.

Присоединиться к мероприятию можно на странице КДЦ в Instagram.

В 16:00 в КДЦ состоится музыкально-литературная гостиная «Мелодия зимы». Мероприятие пройдет по адресу: Люберцы, поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом №2. Вход проходит по предварительной записи по телефону: 8 (495) 501-41-88.