РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 янв. Спасатели пожарно-спасательной части №232 ГКУ Московской области «Мособлпожспас» 27 января сняли мужчину, зажатого в башенном кране, говорится в сообщении ГКУ Московской области «Мособлпожспас».

Случай произошел в микрорайоне Белая Дача городского округа Котельники. Старший смены спасателей Махач Исмаилов рассказал, что в 02:45 дежурная смена получила сообщение о том, что в результате обрушения стрелы башенного крана на высоте в кабине оказался зажат мужчина.

«Прибыв на место происшествия, спасатели поднялись по лестнице башенного крана к пострадавшему, оказали первую медицинскую помощь и подготовили оборудование к последующей эвакуации», - сказал Исмаилов.

Специалист добавил, что по прибытию пожарно-спасательного расчета была организована веревочная переправа на крышу рядом стоящего 21-этажного дома.

«Спасатели приняли пострадавшего на крыше дома и на носилках спустили к карете скорой медицинской помощи», - заключил Исмаилов.