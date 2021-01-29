РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в части домов отключили электроснабжение из-за аварии, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Аварийное отключение электроэнергии произошло на территории микрорайона Гривно. В часть домов приостановили подачу электроснабжения», - говорится в сообщении.

Специалисты Мособлэнерго выехали на место для определения причины отключения и восстановления электроснабжения.



