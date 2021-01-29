РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. В подмосковном Подольске дежурные смены спасателей в пятницу предупредили 20 рыбаков об опасности нахождения на льду рек, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске ежедневно проводят замеры толщины льда на реках в рамках месячника «Тонкий лед». Дежурные работники спасательных формирований Подольского теруправления раздают информационные листовки жителям, которые отдыхают или рыбачат на Пахре.

«В пятницу, 29 января, дежурные смены спасателей в акваториях рек Пахра и Гнилуша предупредили об опасности пребывания на льду 20 человек. В том числе 10 на Пахре в Подольске и 10 на поверхности Гнилуши. В месте промера льда на Пахре его толщина составила 29 сантиметров. Среднее значение вдоль береговой черты деревни Житнево на реке Гнилуше - 16 сантиметров», - говорится в сообщении.

Происшествий или несчастных случаев в районах выезда спасательных формирований Подольского территориального управления (ТУ) в составе дежурных смен спасателей поисково-спасательного отряда №17 (ПСО-17) и пожарно-спасательной части №214 (ПСЧ-214) не выявлено. Раздача населению листовок с информационно-предупредительным содержанием продолжается.