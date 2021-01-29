РИАМО - 29 янв. В минувшем году 22 высокотехнологичных предприятия стали резидентами особой экономической зоны «Технополис «Москва», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Объем заявленных инвестиций в проекты новых резидентов на ближайшие 10 лет составляет 17,6 миллиарда рублей, также они планируют создать около 3 тысяч рабочих мест», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, четыре предприятия будут заниматься технико-внедренческой деятельностью, а еще 18 – работать в сфере промышленного производства. В частности, резиденты будут производить лекарственные препараты, сим-карты, оборудование для стерилизации, коммутаторы и многое другое.

Примерно третья часть предприятий намерена строить заводы на площадке «Алабушево». На сегодняшний день новые резиденты особой экономической зоны вложили свыше 1,8 миллиарда рублей из заявленного объема инвестиций. Это позволило создать порядка 450 рабочих мест.