РИАМО - 29 янв. ДТП с участием трех транспортных средств произошло в районе дома №95, корпус 1 по Щелковскому шоссе в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Информация по пострадавшим уточняется», - говорится в сообщении.

Из-за аварии заняты третья полоса в сторону центра и третья полоса в сторону области.

В настоящий момент загруженность столичных дорог составляет 5 баллов.