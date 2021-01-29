РИАМО - 29 янв. Единый диспетчерский центр столицы в 2020 году обработал свыше 5 миллионов заявок москвичей, чаще всего горожане задавали вопросы о водоснабжении, отоплении, а также об уборке мусора на придомовой территории, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«К информационной системе управления заявками единого диспетчерского центра подключено более тысячи диспетчерских, а время выполнения работ контролируется в режиме онлайн», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, единый диспетчерский центр дает возможность получить свыше 300 разных услуг. Обратиться к операторам можно по номеру телефона: +7 (495) 539-53-53, а также с помощью приложения «Госуслуги Москвы» для мобильных устройств.

В прошлом году москвичи также обращались в центр с вопросами по ремонту сантехники, освещения в подъездах домов и лифтов. Вместе со специалистами диспетчерского центра обработкой звонков занимался голосовой помощник.

Голосовой помощник центра заработал в пилотном режиме осенью минувшего года. Кроме того, в 2020 году жители столицы оставили свыше 412 тысяч заявок с помощью приложения «Госуслуги Москвы».​

Как разобраться в квитанции на оплату ЖКУ в Москве>>