РИАМО - 29 янв. На участке МЦД-2 Каланчевская - Рижская возобновили движение поездов в сторону Нахабина, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Станцию Рижская в сторону Нахабина поезда проходят без остановки. Прилагаются все усилия, чтобы ввести поезда в график. Возможны корректировки расписания», - говорится в сообщении.

Ранее обрыв контактного провода привел к затруднению движения на МЦД-2 и Рижском направлении Московской железной дороги.

В пресс-службе МЖД отметили, что железнодорожники принимают все необходимые меры для того, чтобы как можно быстрее ввести в график пригородные поезда.