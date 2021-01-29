РИАМО - 29 янв. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов назвал народного артиста СССР Василия Ланового настоящим патриотом и большой величиной для страны.

В начале года артист заразился коронавирусом, его госпитализировали. Лановой ушел из жизни 28 января в возрасте 87 лет.

«Соболезнования близким и светлая память...» - написал Брынцалов на своей странице в Instagram.

Лановой родился в 1934 году. Служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой труда РФ.

Артист известен по фильмам «Дни Турбиных», «Солярис», «Аттестат зрелости» и другим.​