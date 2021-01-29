РИАМО - 29 янв. Народный артист СССР, корифей Вахтанговского театра Василий Лановой был и останется олицетворением чести, благородства, достоинства, красоты и мужества, сообщается на сайте театра.

«Он стремительно несся по жизни, как его Павка Корчагин, на коне, с шашкой наголо, азартно, яростно», - говорится в сообщении.

В театре отметили, что Лановой побывал во множестве стран в качестве посланника русской культуры и назвали его одним из лучших ее представителей.

«Жил заразительно, органично, победительно», - отмечается на сайте.

Лановой родился в 1934 году. Служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой труда РФ. Известен по фильмам «Дни Турбиных», «Солярис», «Аттестат зрелости» и многим другим.​

В начале года Лановой заразился коронавирусом, его госпитализировали вместе с женой Ириной Купченко. Артист скончался 28 января в возрасте 87 лет.