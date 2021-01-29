РИАМО - 29 янв. Движение транспорта восстановили после ДТП с легковым автомобилем на Варшавском шоссе в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Ранее на 21-м километре Варшавского шоссе автомобиль наехал на препятствие. Из-за аварии движение по Симферопольскому шоссе в сторону центра было затруднено на 2,2 километра.

«Движение восстановлено», - говорится в сообщении.

В настоящее время общая загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов.