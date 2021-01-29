РИАМО - 29 янв. Пользователи портала mos.ru теперь могут передавать показания счетчиков теплоэнергии с помощью сервиса «Прием показаний приборов учета воды и тепла», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Подобный городской сервис для жителей домов, где установлены квартирные приборы учета теплоэнергии, создан в России впервые», - сказал заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.

По его словам, теперь на портале mos.ru передавать показания по теплу стало так же удобно, как и по воде и электроэнергии. Обновленный сервис заработал в разделе «Жилье, ЖКУ, двор». Для его использования нужна регистрация на портале.

В 2020 году жители столицы воспользовались услугами ЖКХ в формате онлайн порядка 60 миллионов раз. Передавать показания по теплоэнергии можно в период с 15-го числа текущего месяца по третье число следующего.