РИАМО - 29 янв. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал смерть народного артиста СССР, члена общественного совета при СКР Василия Ланового огромной потерей для отечественного искусства и государства.

«Василий Семенович был истинным офицером не только на киноэкранах: его высокие морально-нравственные качества, выдержка, порядочность и бесконечное желание самосовершенствоваться останутся для нас верными жизненными ориентирами», - сказал Бастрыкин.

Он отметил, что Лановой снискал уважение коллег и сограждан не только как выдающийся актер, но и как общественный деятель, который всегда делал упор на культурно-нравственное воспитание молодежи.

«Василий Семенович был для нас настоящим товарищем, на крепкое плечо которого мы всегда могли положиться. Мы будем помнить его наставления, ставя свойственные Василию Семеновичу высокие человеческие и офицерские качества в пример будущим защитникам Родины», - заключил Бастрыкин.

В начале года Лановой заразился коронавирусом, его госпитализировали вместе с женой Ириной Купченко. Артист ушел из жизни 28 января в возрасте 87 лет.