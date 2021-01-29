РИАМО - 29 янв. Столичные клиники занялись изучением способов применения плазмы вакцинированных от коронавируса для лечения пациентов с Covid-19, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы начинаем масштабное исследование в наших больницах, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, после применения вакцины «Спутник V» у пациента вырабатывается высокий титр антител, которые способны нейтрализовать вирус. Есть вероятность, что вакцинированные могут стать донорами плазмы. Проводимое исследование должно проверить эту гипотезу. После его завершения власти примут решение, приглашать ли привитых на сдачу плазмы.

Плазму с антителами используют для лечения Covid-пациентов со средним и тяжелым протеканием болезни.

Ранее Ракова сообщила, что каждый день на вакцинацию от коронавируса в Москве записываются от 12 до 15 тысяч человек. Прививку сделали уже более 320 тысяч москвичей.

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Текстовая трансляция

28 ЯНВАРЯ

- Голикова считает вредным введение «ковидных паспортов» в России. Она отметила, что сертификат привитого гражданина представляет собой единственный документ, который выдается в стране.

- Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса в стране идет на спад. Показатели смертности от инфекции в государстве намного ниже, чем в других странах,

- Власти Москвы не выявили Covid‑19 в метро и наземном транспорте. Частота уборки общественного транспорта в городе увеличилась в 10 раз.

- В группе риска по смертности при коронавирусе находятся пациенты, страдающие шизофренией, тревожными расстройствами, ожирением, сахарным диабетом и те, кто перенес инфаркт и операции на сердце. У большей части пациентов с шизофренией на фоне коронавируса наблюдаются психотические реакции. Также под угрозой и люди, страдающие другими хроническими заболеваниями.

- Сервис СМС‑информирования о втором этапе вакцинации от Covid‑19 запустили в Подмосковье. В сообщении будет указана дата второго этапа вакцинации, а также способы записи на нее. Уведомление будет приходить за несколько дней до визита в прививочный кабинет.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пять ковидных госпиталей в Москве возобновят стандартную работу. В настоящий момент в столице продолжают работать резервные госпитали общей мощностью 7 тысяч коек.

- Девять москвичей старше 100 лет привились от коронавируса. Пожилых граждан уже вакцинировали первым компонентом.

- Воробьев рассказал, что все ограничения в Подмосковье снимут, когда уровень заболеваемости достигнет показателя менее 900 случаев в день. При этом Воробьев уточнил, что открытие баров и дискотек важно для части жителей, но в общей массе ограничений это непринципиально.

- За сутки в России зарегистрировали 19 138 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 939 больных. В Москве - 2 897.

- Свыше 2 миллионов жителей столицы проинформировали о результатах ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию с помощью СМС. Единая цифровая платформа позволяет оперативно получать результаты анализов на коронавирус, сделанных в городских медучреждениях.

- В России могут снять ограничения из‑за Covid‑19 к лету. Пандемия закончится, когда 70–80% людей «проконтактируют» с вирусом.