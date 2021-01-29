РИАМО - 29 янв. Движение поездов по МЦД-2 и Рижскому направлению МЖД затруднено по техническим причинам, сообщается в Twitter-аккаунте ЦППК.

«D2: от станции Рижская в сторону Нахабина затруднено движение из-за повреждения контактного провода. На место отправлена восстановительная бригада», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Московской железной дороги, в настоящее время движение на участке осуществляется по одному пути.

«По техническим причинам на Рижском направлении и МЦД-2 пригородные поезда в сторону Москвы и области следуют с увеличенным интервалом. МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание электричек и ввести движение в график», - отмечается в сообщении.